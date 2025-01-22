Депутат Рады Геращенко: Офис Зеленского начал охоту на ведьм против генералов

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал охоту на ведьм против генералов Вооруженных сил республики (ВСУ), чтобы переложить на них ответственность за потери и провалы на фронте. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Уже сейчас власти искажают реальность и объявили охоту на ведьм, на которых хотят переложить ответственность за тяжелые потери и провалы. Это не только Порошенко, но и сами военные. То есть их уже делают виновными», — написала она.

Она подчеркнула, что в связи с этим происходит системная дискредитация и демотивация украинской армии. По ее словам, это будет иметь тяжелые последствия для страны. Кроме того, по ее словам, после окончания конфликта у украинцев появится много вопросов к властям, в том числе о провальном менеджменте в армии и неадекватных кадровых назначениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украину не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранный контингент, Европа должна взять на себя содержание ВСУ. Он подчеркнул, что, если Украина не войдет в НАТО и на ее территории не разместят иностранные войска, Киеву придется сохранить свою миллионную армию.