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13:08, 22 января 2025Бывший СССР

В Раде объяснили аресты генералов ВСУ началом охоты на ведьм

Депутат Рады Геращенко: Офис Зеленского начал охоту на ведьм против генералов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал охоту на ведьм против генералов Вооруженных сил республики (ВСУ), чтобы переложить на них ответственность за потери и провалы на фронте. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Уже сейчас власти искажают реальность и объявили охоту на ведьм, на которых хотят переложить ответственность за тяжелые потери и провалы. Это не только Порошенко, но и сами военные. То есть их уже делают виновными», — написала она.

Она подчеркнула, что в связи с этим происходит системная дискредитация и демотивация украинской армии. По ее словам, это будет иметь тяжелые последствия для страны. Кроме того, по ее словам, после окончания конфликта у украинцев появится много вопросов к властям, в том числе о провальном менеджменте в армии и неадекватных кадровых назначениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украину не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранный контингент, Европа должна взять на себя содержание ВСУ. Он подчеркнул, что, если Украина не войдет в НАТО и на ее территории не разместят иностранные войска, Киеву придется сохранить свою миллионную армию.

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