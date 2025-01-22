В России бывшего кандидата в депутаты гордумы задержали за пропаганду РДК

В Вологде задержан экс-кандидат в депутаты гордумы Новиков за пропаганду РДК

В Вологде сотрудники силовых структур задержали бывшего кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова за пропаганду украинской организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета») УК РФ. Новикову грозит до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время экс-кандидату в депутаты Вологодской гордумы изберут меру пресечения.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался перейти государственную границу и вступить в запрещенную в России РДК.