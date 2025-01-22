Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:56, 22 января 2025Силовые структуры

В России бывшего кандидата в депутаты гордумы задержали за пропаганду РДК

В Вологде задержан экс-кандидат в депутаты гордумы Новиков за пропаганду РДК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Вологде сотрудники силовых структур задержали бывшего кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова за пропаганду украинской организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета») УК РФ. Новикову грозит до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время экс-кандидату в депутаты Вологодской гордумы изберут меру пресечения.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался перейти государственную границу и вступить в запрещенную в России РДК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Россияне смогут чаще ходить на свидания

      В России собрались спасать угольные компании из бюджета

      КНДР перешла к нейтральному тону после слов Трампа

      Генштаб ВСУ рассказал о сложной обстановке на фронте

      В России заявили об исчезновении одного идеологического противоречия с США

      В РПЦ оценили необходимость лекций о православии для чиновников

      На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян

      Российских подростков начали кодировать от вейпов

      В Финляндии призвали готовиться к эпохе неопределенности из-за Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше