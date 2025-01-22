В России допустили возможность ограничения вывоза продуктов за рубеж

Патрушев: Власти готовы ограничить экспорт продуктов ради стабильности на рынке

Власти России готовы ограничить вывоз за рубеж продуктов ради стабильности на внутреннем рынке. Возможность ограничения экспорта допустил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Российская газета».

На съезде Союза производителей молока (Союзмолоко) представитель властей заявил, что приоритетом для государства является обеспечение внутреннего рынка всеми видами товаров по доступным ценам.

«Здесь очень важен баланс. Нельзя наращивать производство одной категории в ущерб какой-либо другой. За спросом все должны внимательно следить», — подчеркнул Патрушев.

Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, правительство готово задействовать имеющиеся «рычаги влияния». Для улучшения ситуации могут установить временные экспортные ограничения.

«В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений. Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали», — пояснил он.

В ноябре 2024-го общественные организации, объединяющие представителей розничного ретейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения, попросили вице-премьера Александра Новака повременить с отменой запрета на вывоз бензина. Эту меру вводили для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен на топливо. Участники рынка просили продлить ее действие для роста объема продаж топлива на бирже, что замедлит рост биржевых индикаторов до уровня инфляции.