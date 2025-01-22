Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 22 января 2025Экономика

В России допустили возможность ограничения вывоза продуктов за рубеж

Патрушев: Власти готовы ограничить экспорт продуктов ради стабильности на рынке
Вячеслав Агапов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Власти России готовы ограничить вывоз за рубеж продуктов ради стабильности на внутреннем рынке. Возможность ограничения экспорта допустил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Российская газета».

На съезде Союза производителей молока (Союзмолоко) представитель властей заявил, что приоритетом для государства является обеспечение внутреннего рынка всеми видами товаров по доступным ценам.

«Здесь очень важен баланс. Нельзя наращивать производство одной категории в ущерб какой-либо другой. За спросом все должны внимательно следить», — подчеркнул Патрушев.

Материалы по теме:
Не оставят без десерта. Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
Не оставят без десерта.Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
16 июня 2022
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022

Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, правительство готово задействовать имеющиеся «рычаги влияния». Для улучшения ситуации могут установить временные экспортные ограничения.

«В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений. Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали», — пояснил он.

В ноябре 2024-го общественные организации, объединяющие представителей розничного ретейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения, попросили вице-премьера Александра Новака повременить с отменой запрета на вывоз бензина. Эту меру вводили для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен на топливо. Участники рынка просили продлить ее действие для роста объема продаж топлива на бирже, что замедлит рост биржевых индикаторов до уровня инфляции.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      В ЕС не смогли согласовать санкции против российского газа

      В России назвали самый подорожавший за год продукт

      Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

      Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

      Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

      Каждый пятый россиянин заявил о разочаровании во время путешествий

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина утвердили пожизненный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше