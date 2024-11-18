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15:34, 18 ноября 2024Экономика

В России попросили повременить с отменой запрета на вывоз бензина

Представители рынка попросили власти отложить отмену запрета на экспорт бензина
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Общественные организации, объединяющие представителей розничного ретейла, трейдеров и брокеров системы нефтепродуктообеспечения, попросили вице-премьера Александра Новака повременить с отменой запрета на вывоз бензина. Об этом со ссылкой на письмо представителю властей сообщает РИА Новости.

Участники рынка просят отложить отмену запрета на экспорт автомобильных бензинов до полного насыщения внутреннего рынка и увеличения объема продаж топлива на бирже, что замедлит рост биржевых индикаторов до уровня инфляции.

Авторы обращения к Новаку жалуются на постоянный рост биржевых цен на бензин — это говорит о нарушении баланса спроса и предложения на торгах, что может быть вызвано недостаточным объемом поступления топлива на внутренний рынок.

Запрет на экспорт бензина из России действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по конец июля поставки разрешали из-за насыщения внутреннего рынка. С 1 сентября 2024 года меру продлили до конца 2024 года.

На днях вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочной отмене запрета на вывоз за рубеж бензина Аи-92, если в стране зафиксируют излишки топлива. Немногим позже глава ведомства Сергей Цивилев заявил, что в кабмин уже направили предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.

На фоне новостей о грядущем снятии запретов бензин марки Аи-92 (Регуляр) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начал дорожать. За неделю стоимость топлива поднялась на 3,5 процента. Стоимость бензина АИ-95 (Премиум) выросла на 4,9 процента. В пятницу, 15 ноября, АИ-92 подорожал на 1,44 процента, до 61 932 рублей за тонну. Более дорогое топливо выросло в цене до 64 788 рублей за тот же объем (плюс 0,74 процента).

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