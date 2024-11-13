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15:10, 13 ноября 2024Экономика

Правительству предложили отменить запрет на экспорт бензина из России

Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина из России
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство предложение об отмене запрета на вывоз бензина из России. Об этом со ссылкой на главу ведомства Сергея Цивилева сообщает ТАСС.

По словам министра, инициатива связана со стабилизацией цен на топливо в России. «Ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения», — добавил он.

На прошлой неделе зампред кабмина Александр Новак заявил, что экспорт бензина Аи-92 из России могут возобновить при подтверждении затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, а соответствующие предложения представят в ближайшее время.

С 1 сентября запрет на экспорт бензина из России был продлен до конца 2024 года. Аналогичная мера действовала с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по конец июля поставки разрешали из-за насыщения внутреннего рынка.

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