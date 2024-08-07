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20:44, 7 августа 2024Экономика

В России заявили о выросших поставках бензина на рынок страны

Минэнерго: поставки бензина на рынок РФ превысили прошлогодний уровень на 5 %

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Поставки бензина и дизеля на внутренний рынок РФ превышают прошлогодний уровень на пять и восемь процентов соответственно, заявили ТАСС в Минэнерго.

В ведомстве указали, что спрос на топливо в стране полностью обеспечен предложением, а имеющихся товарных запасов достаточно для снабжения внутреннего рынка. Там также напомнили, что с 1 августа в России возобновлен временный запрет на экспорт бензина, что «позволит насытить внутренний рынок».

Ранее стало известно, что срок действия указанного ограничения продлят до конца октября. Как узнал «Интерфакс», вице-премьер РФ Александр Новак поручил российским нефтяникам увеличить поставки бензина АИ-95 на биржу.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в 2024 году вторую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране. На 5 августа цены на топливо выросли на 5,49 процента при инфляции в 4,99 процента.

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      Дмитрий Воронин
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