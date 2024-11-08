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15:45, 8 ноября 2024Экономика

Названо условие для возобновления вывоза бензина из России

Новак: экспорт 92-го бензина могут возобновить при затоваривании НПЗ
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсант

Экспорт бензина АИ-92 из России могут возобновить при подтверждении затоваривания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Такое условие на полях Русского экономического форума назвал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

В ближайшее время Минэнерго представит предложение о снятии ограничения на вывоз бензина за рубеж. Соответствующая работа должна быть завершена «в ближайшее время».

«Речь идет пока только о 92-м бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае того, что у нас будут подтверждены излишки затоваривания, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства», — объяснил Новак.

Запрет на экспорт бензина ввели в марте 2024 года. В мае ограничение временно сняли, когда убедились в насыщении отечественного рынка, чтобы не допустить снижения объемов переработки нефти. Спустя два месяца правительство возобновило действие меры, обратив внимание на подорожание бензина на бирже. В середине августа запрет продлили до конца 2024 года.

По данным «Коммерсанта», продолжающиеся плановые и неплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) заставили правительство отказаться от идеи разрешить экспорт бензина еще до нового года. Завершить работы к ноябрю не удастся, и пока нефтепереработка находится на минимальных уровнях. Насытить внутренний рынок в ближайшее время не выйдет, и если не придержать бензин внутри страны, то цены на него резко вырастут, отметили источники.

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