Бензин в России начал дорожать

Бензин Аи-92 на бирже в России подорожал в ожидании снятия запрета на экспорт

Бензин марки Аи-92 (Регуляр) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начал дорожать. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

За неделю стоимость топлива поднялась на 3,5 процента в ожидании досрочного снятия запрета на экспорт. Стоимость бензина АИ-95 (Премиум) выросла на 4,9 процента.

В пятницу АИ-92 подорожал на 1,44 процента, до 61 932 рублей за тонну. Более дорогое топливо выросло в цене до 64 788 рублей за тот же объем (плюс 0,74 процента). Летнее дизтопливо незначительно подорожало, на 0,06 процента, до 60 404 рублей за тонну, а межсезонный дизель подешевел на 0,91 процента, до 58 614 рублей за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочной отмене запрета на вывоз за рубеж бензина Аи-92, если в стране зафиксируют излишки топлива. Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что в кабмин уже направили предложения об отмене эмбарго на экспорт бензина в целом.

Запрет на экспорт бензина из России действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по конец июля поставки разрешали из-за насыщения внутреннего рынка. С 1 сентября 2024 года меру продлили до конца 2024 года.