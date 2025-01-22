В России экс-главу центра народной культуры осудили за взятки на поставках инструментов

В Приморье суд дал 7,5 года за взятки экс-главе центра народной культуры Нечаеву

Суд во Владивостоке приговорил к 7,5 года колонии строгого режима бывшего генерального директора Приморского краевого центра народной культуры Романа Нечаева, виновного во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчину признали виновным по статьям 290 («Получение должностным лицом взятки в крупном размере») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Ему назначили штраф в размере четырех миллионов рублей, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, на четыре года.

Как установил суд, в январе 2017 года Нечаев получил взятку в размере 500 тысяч рублей за общее покровительство, а также ограничение конкуренции для компании «Интегра» при заключении договоров на поставку музыкального оборудования. Кроме того, он же в период с августа 2017 года по август 2018-го выступил в качестве посредника при передаче взятки бывшему директору Приморской филармонии Анне Алеко в размере 1,5 миллиона рублей от этой же компании.

Ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки от гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова.