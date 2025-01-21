Завершено следствие по делу о взятке бывшего начальника управления Минобороны России

СК завершил дело экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Демчика

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки от гендиректора «Княгинской швейной фабрики» Александра Свистунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в 2017 году военное ведомство заключило с фабрикой свыше 20 госконтрактов о поставке вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России на общую сумму 500 миллионов рублей. Свистунов передал Демчику взятку за покровительство при приемке продукции от «Княгинской швейной фабрики».

Тогда же силовики нашли в сейфе Демчика четыре миллиона рублей, но ему удалось доказать законность происхождения этих денег, и дело о мошенничестве было прекращено.

В рамках следствия арестовано имущество экс-чиновника Минобороны общей стоимостью 100 миллионов рублей, а также активы предполагаемого взяткодателя на общую сумму свыше 35 миллионов рублей.

Демчик в настоящее время находится под стражей.