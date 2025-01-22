В России сообщили о переброске техники ВСУ в Курской области

«Известия»: ВСУ перебрасывают технику и штурмовиков в район Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают военную технику в район Суджи в Курской области, а также меняют подразделения теробороны на штурмовые. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По мнению собеседников издания, главной целью ВСУ станет взятие под контроль дороги Рыльск – Льгов – Курск и максимальное приближение к Курской атомной электростанции.

«ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. Первый раз били в сторону Большого Солдатского в начале января. Всё безуспешно, но противник и не вводил туда свои основные силы, это была «проба пера». Поэтому в ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз», — рассказал председатель правления организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Ранее появилась информация, что бойцов французских сил специальных операций (ССО) видели в Курской области. О появлении спецназа страны НАТО в российском регионе стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа». Эту информацию, по данным курских СМИ, подтверждают и украинские источники.