Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:40, 22 января 2025Россия

В России сообщили о переброске техники ВСУ в Курской области

«Известия»: ВСУ перебрасывают технику и штурмовиков в район Суджи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают военную технику в район Суджи в Курской области, а также меняют подразделения теробороны на штурмовые. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По мнению собеседников издания, главной целью ВСУ станет взятие под контроль дороги РыльскЛьговКурск и максимальное приближение к Курской атомной электростанции.

«ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. Первый раз били в сторону Большого Солдатского в начале января. Всё безуспешно, но противник и не вводил туда свои основные силы, это была «проба пера». Поэтому в ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз», — рассказал председатель правления организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Ранее появилась информация, что бойцов французских сил специальных операций (ССО) видели в Курской области. О появлении спецназа страны НАТО в российском регионе стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа». Эту информацию, по данным курских СМИ, подтверждают и украинские источники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      В Гренландии выразили надежду на визит Трампа на остров

      Россиянам назвали способ найти фальшивки среди банковских приложений

      Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Ростовской областью попал на видео

      Военный эксперт назвал причину провала ВСУ на поле боя

      Экономист спрогнозировал изменения в российской экономике после прихода Трампа к власти

      Российская тревел-блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе»

      Россиянам назвали срок покупки более выгодных туров для отдыха на мооре

      Врач дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет

      Назван возможный путь поставок российского газа в Приднестровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше