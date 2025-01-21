Стало известно о появлении спецназа страны НАТО в Курской области

Бойцы французских сил специальных операций оказались в Курской области

Бойцы французских сил специальных операций (ССО) оказались в Курской области. О появлении спецназа страны НАТО в российском регионе стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа», эту информацию, по данным курских СМИ, подтверждают и украинские источники.

По заявлению авторов «Архангела спецназа», силы ССО Франции оказались на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части региона в качестве ответа на якобы имеющее место присутствие войск Северной Кореи. Предположительно, французский спецназ прибыл в Курскую область в качестве советников украинских подразделений.

«Следует отметить, что западные спецы активно участвуют в боевых действиях, перенимая опыт напрямую. Запад в лице НАТО изучает тактику современной войны», — говорится в публикации.