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10:09, 21 января 2025Россия

Стало известно о появлении спецназа страны НАТО в Курской области

Бойцы французских сил специальных операций оказались в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eric Gaillard / Pool / Reuters

Бойцы французских сил специальных операций (ССО) оказались в Курской области. О появлении спецназа страны НАТО в российском регионе стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа», эту информацию, по данным курских СМИ, подтверждают и украинские источники.

По заявлению авторов «Архангела спецназа», силы ССО Франции оказались на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части региона в качестве ответа на якобы имеющее место присутствие войск Северной Кореи. Предположительно, французский спецназ прибыл в Курскую область в качестве советников украинских подразделений.

«Следует отметить, что западные спецы активно участвуют в боевых действиях, перенимая опыт напрямую. Запад в лице НАТО изучает тактику современной войны», — говорится в публикации.

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