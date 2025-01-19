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12:44, 19 января 2025Россия

Стало известно о стягивании украинскими военными техники НАТО к Судже

Shot: ВСУ стягивают большое количество техники НАТО к Судже
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают большое количество техники НАТО к Судже в Курской области. Об этом в воскресенье, 19 января, заявило издание Shot.

«Сейчас в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, стягивается большое количество техники стран НАТО», — говорится в публикации. Отмечается, что масштабное передвижение техники НАТО и ВСУ фиксируют российские военные.

Кроме того, стало известно, что в Курскую область доставили 73-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины, считающийся элитным подразделением.

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