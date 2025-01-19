Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ в Курской области

Shot: ВС России уничтожили более 130 солдат ВСУ в Курской области за сутки

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили более 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«За прошедшие сутки было уничтожено более 130 украинских военных, еще шесть взяты в плен», — утверждается в публикации.

Канал со ссылкой на российских военных сообщил, что ВСУ стягивают к Судже большое количество техники, поставленной странами НАТО. Кроме того, в российский регион доставили 73-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины, считающийся элитным подразделением.

18 января Министерство обороны России сообщило, что российские войска в Курской области за сутки уничтожили пять бронемашин, бронетранспортер и пункт управления беспилотниками ВСУ.