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12:26, 19 января 2025Россия

Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ в Курской области

Shot: ВС России уничтожили более 130 солдат ВСУ в Курской области за сутки
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили более 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«За прошедшие сутки было уничтожено более 130 украинских военных, еще шесть взяты в плен», — утверждается в публикации.

Канал со ссылкой на российских военных сообщил, что ВСУ стягивают к Судже большое количество техники, поставленной странами НАТО. Кроме того, в российский регион доставили 73-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины, считающийся элитным подразделением.

18 января Министерство обороны России сообщило, что российские войска в Курской области за сутки уничтожили пять бронемашин, бронетранспортер и пункт управления беспилотниками ВСУ.

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