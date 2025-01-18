Озвучены суточные потери ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили пять бронемашин и склад боеприпасов ВСУ в Курской области

ВС РФ в Курской области за сутки уничтожили пять бронемашин, бронетранспортер и пункт управления БПЛА украинских военных. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Согласно сводке, ВСУ за сутки потеряли также более 210 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в российском регионе, добавили в МО РФ.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.