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16:28, 18 января 2025Россия

Озвучены суточные потери ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили пять бронемашин и склад боеприпасов ВСУ в Курской области
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВС РФ в Курской области за сутки уничтожили пять бронемашин, бронетранспортер и пункт управления БПЛА украинских военных. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Согласно сводке, ВСУ за сутки потеряли также более 210 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в российском регионе, добавили в МО РФ.

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Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.

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