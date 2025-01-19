Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 19 января 2025Россия

Российская армия поразила формирования иностранных наемников в зоне спецоперации

Российская армия поразила формирования иностранных наемников в зоне СВО
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине нанесла поражение формированиям иностранных наемников. Об этом в воскресенье, 19 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые проходы», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли, что российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). В наступлении на населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, перед этим Армия России взяла под контроль поселок Времевка и населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о готовности бюджета к доиндексации пенсий россиянам. На сколько увеличат выплаты?

      ХАМАС освободило трех заложников

      Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ в Курской области

      Жена Ливанова отреагировала на сообщения о резком ухудшении его состояния

      Российская армия поразила формирования иностранных наемников в зоне спецоперации

      Перечислены советы по продаже старого смартфона

      Еще одно село в ДНР взяли под контроль российские войска

      Названы главные задачи Трампа в первые сто дней президентства

      Аналитики допустили смягчение Трампом санкций против России

      Двалишвили прокомментировал победу над братом Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше