Российская армия поразила формирования иностранных наемников в зоне СВО

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине нанесла поражение формированиям иностранных наемников. Об этом в воскресенье, 19 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые проходы», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли, что российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). В наступлении на населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, перед этим Армия России взяла под контроль поселок Времевка и населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике.