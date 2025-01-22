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09:21, 22 января 2025Экономика

В России стали чаще закрывать салоны с китайскими автомобилями

В 2024 году шоурумы китайских автобрендов стали закрываться в 2,4 раза чаще
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2024 году шоурумы китайских автомобильных брендов стали закрываться в 2,4 раза чаще. Об этом со ссылкой на аналитиков компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю» сообщает «Коммерсантъ».

Число закрытых салонов с автобрендами из Китая за год сократилось до 449. В то же время количество новых открытых салонов за год упало в полтора раза, до 984 единиц, а общая дилерская сеть всех автомобильных марок в РФ увеличилась на 14,2 процента, до 4,16 тысячи салонов

Чаще всего контракты разрывали сами дилеры: аналитики объясняют тенденцию тем, что дистрибуторы были недовольны исполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил закрытие автосалонов плохими продажами из-за высокой конкуренции. При этом соперничество среди дилеров в 2025 году только усилится, добавил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

С учетом отсутствия предпосылок к дальнейшему росту авторынка сотни салонов в 2025 году ждет переформатирование или выход из бизнеса.

«Общий размер сети по итогам года может вновь сократиться до уровня ниже четырех тысяч», — пояснил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

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