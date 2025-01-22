В российском регионе задержан директор компании за хищение на 2 миллиарда рублей

В Красноярском крае задержан директор компании за хищение на 2 млрд рублей

В Красноярском крае задержан директор компании за хищение на два миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Хищение полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с октября 2017 года по ноябрь 2024-го фигуранты дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, добывали песчано-гравийную смесь на двух земельных участках без разрешительных документов. В результате было похищено более трех миллионов кубических метров песка, ущерб составил более двух миллиардов рублей.

Следствие установило причастность к преступлению руководителя компании в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, второй фигурант содержится под стражей.

Ведется установление иных причастных к данному преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина.