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08:22, 22 января 2025Мир

В США указали на стремление Трампа порвать с НАТО

Риттер: Слова Трампа об оборонных расходах до 5 % ВВП говорят о разрыве с НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа, обращенные к странам — членам НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5 процентов своих ВВП, указывают на стремление американского лидера разорвать отношения с альянсом. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону, передает ТАСС.

«Трамп фактически предупредил Европу: 5 процентов или умри. Но страны НАТО не могут достичь 5 процентов, и Трамп знает об этом. Так что, по сути, он дает понять НАТО, что это конец. Главный смысл в том, что 75-летние отношения Америки и НАТО завершены», — выразил мнение эксперт.

Ранее Трамп заявил, что союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине и сравнять свой объем помощи с объемами поддержки от Вашингтона. Он аргументировал это тем, что украинсккий кризис сильнее влияет на европейские страны.

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