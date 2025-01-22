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09:22, 22 января 2025Путешествия

В Японии нашли останки исчезнувшего в Китае семь лет назад российского моряка

Shot: останки российского моряка Андрея Фролова нашли в Японии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Yoshi0511 / Shutterstock / Fotodom

В Японии нашли останки исчезнувшего в Китае семь лет назад российского моряка Андрея Фролова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 51-летнего электромеханика из города Холмска Сахалинской области обнаружили в Охотском море в акватории Японии. При этом последний раз его видели в ноябре 2017 года, когда он отправился в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне.

До пункта назначения мужчина так и не добрался. Полиция начала расследование о причинах случившегося.

Ранее российские моряки спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Спасателями оказались члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда.

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