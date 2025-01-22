Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:27, 22 января 2025Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Запорожской области в результате взрывов было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Согласно информации чиновника, сразу в нескольких городах региона прозвучали взрывы. В результате ночной атаки несколько объектов инфраструктуры было повреждено.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

20 января Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры региона после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Посмотрим, как все сложится». Трамп высказался о дальнейшей военной поддержке Киева и раскритиковал Евросоюз

      Россияне стали больше тратить

      Рейс застрявших в Гаване российских туристов в Москву снова отложили

      В России захотели отдавать приоритет женам мобилизованных при трудоустройстве

      Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

      Сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина

      В Киеве прогремели взрывы

      Республиканцы разочаровались в Трампе из-за одного его решения

      Пропавший без вести россиянин прикрывался телами бойцов ВСУ ради одной цели

      Стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше