В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

В Запорожской области в результате взрывов было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Согласно информации чиновника, сразу в нескольких городах региона прозвучали взрывы. В результате ночной атаки несколько объектов инфраструктуры было повреждено.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

20 января Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры региона после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.