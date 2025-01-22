Ведущий Первого канала раскрыл подробности работы с Познером

Ведущий Шейнин заявил, что предлагал направление бесед для программы «Познер»

Известный российский журналист, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин рассказал о работе с телеведущим Владимиром Познером. Подробности он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, запись которого доступна на Rutube.

Шейнин заявил, что начал работать с Познером в программе «Времена». «Это был безусловный профессиональный рост. И с точки зрения того, чему ты учишься, и с точки зрения того, в чем ты участвуешь. Это как, условно говоря, из командира взвода на командира роты перейти», — высказался журналист об этом проекте.

Позднее Шейнин стал работать в авторской программе журналиста «Познер». Ведущий уточнил, что занимал в ней должность руководителя. По его словам, он мог предложить Познеру кандидатуру гостя или направление бесед.

Кроме того, уточнил ведущий Первого канала, он стал креативным продюсером документальных фильмов Познера о США, Франции, Германии, Израиле и Великобритании. Шейнин признался, что, узнав о мечте журналиста снять фильм «Одноэтажная Америка» по мотивам одноименного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова, он попросил разрешить ему присоединиться к команде проекта. «Я сказал: "Владимир Владимирович, если вам нужен мальчик для подноса аппаратуры, он у вас есть"», — вспомнил он. В итоге он стал продюсером передачи.

Ранее ведущий Иван Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала. Он поиронизировал над тем, что журналист торговался с руководителями.