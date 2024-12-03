Ургант пошутил над отношениями Познера с руководством Первого канала

Иван Ургант пошутил над отношениями Познера и руководства Первого канала

Известный российский телеведущий Иван Ургант пошутил о работе советского и российского журналиста Владимира Познера на Первом канале. Запись их диалога на творческом вечере в Дубае доступна в Telegram-канале «Дубай. Report».

Ургант заявил, что в Дубае важно уметь торговаться. Он добавил, что местные жители презрительно относятся к тем, кто этого не делает. Телеведущий поинтересовался, обладает ли этим навыком Познер. Журналист ответил отрицательно.

«Но я много раз вас видел в кабинете директора Первого канала. Вы производили впечатление другого человека. Помню, когда вы хлопали дверью и говорили: "Такие времена, меньше не дам"», — поиронизировал Ургант над отношениями журналиста с руководством Первого канала.

Ранее Познер порассуждал, сможет ли он вернуться на Первый канал. Журналист признался, что мечтает об этом, но предполагает, что этого не произойдет.

В марте 2022 года Познер объяснил, почему его авторская программа пропала из сетки вещания Первого канала. Он заявил, что после начала спецоперации на Украине телеканал стал отказываться от развлекательных программ в пользу информационных.