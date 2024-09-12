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19:45, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Познер оценил вероятность возвращения в эфир Первого канала

Ведущий Владимир Познер исключил вероятность возвращения в эфир Первого канала

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Известный советский и российский журналист Владимир Познер исключил вероятность возвращения в эфир Первого канала. На эту тему он высказался в интервью Forbes, запись доступна на YouTube.

«Это очень тяжелый вопрос на самом деле. Я мечтаю, чтобы это произошло, но не думаю, что это произойдет», — оценил телеведущий перспективу своего возвращения в эфир Первого канала.

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Журналист объяснил, что сейчас зарабатывает за счет бизнеса — собственного ресторана. «Это не делает меня каким-то богачем, но обеспечивает», — пояснил он. Кроме того, по словам ведущего, он получает доход с выступлений и других проектов. «Пока я не испытываю никаких неприятностей», — высказался Познер о своем финансовом состоянии.

В марте 2022 года телеведущий рассказал, почему его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам журналиста, причиной выступил тот факт, что канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.

Помимо передачи Познера, в феврале Первый канал перестал транслировать развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие программы. Телеканал объяснил такие меры необходимостью уделить больше внимания передачам общественно-политической направленности.

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      Олег Давыдов
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