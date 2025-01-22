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17:12, 22 января 2025Россия

В России высказались о впервые озвученной Зеленским версии срыва Стамбульских переговоров

Депутат Чепа: Срыв Стамбульских переговоров произошел по вине Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Срыв Стамбульских переговоров произошел в первую очередь по вине официальной полемики Киева, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о впервые озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским версии прекращения переговоров.

Срыв Стамбульских переговоров произошел в первую очередь по вине официальной полемики Киева. Конечно, за этим стояли западные силы, чью волю он и выполнял. Мы свои договоренности начали выполнять, но нас обманули

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Какие условия были по Зеленскому, я точно сказать не могу. Верить на слово ему я не хочу. Потому что очень часто, особенно в последнее время, он меняет свою точку зрения. Почему он сегодня готов? Да потому, что не он готов, а потому, что в первую очередь Соединенные Штаты Америки и администрация [президента США Дональда] Трампа стала говорить о необходимости этого договора», — прокомментировал Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года украинскими властями связан с нежеланием Киева отступить. Также украинский лидер рассказал, что его предложили заменить на политика Виктора Медведчука.

Зеленский впервые объяснил отказ от переговоров в Стамбуле нежеланием принять позицию России по нейтральному статусу Украины и вопросу русского языка в стране.

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