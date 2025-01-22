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13:04, 22 января 2025Россия

Володин высказался о переменах после принятия новых миграционных законов в России

Председатель ГД Володин: Новые законы заставят иначе относиться к русскому языку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о переменах после принятия новых миграционных законов в России. По его мнению, они заставят иностранцев иначе относиться к русскому языку, передает ТАСС.

«Принятые нами законы (...) заставят по-другому относиться к русскому языку тех, кто к нам приезжает», — обозначил Володин.

В частности, он выразил мнение, что изменения в миграционной политике России приведет к тому, что в стране будет больше граждан ближнего зарубежья, которые приедут не только работать, но и для того, чтобы «пойти в русский театр, учить русский язык».

Ранее Володин анонсировал законопроект об ограничении использования иностранных слов. Он призывал «беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

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