Володин высказался о переменах после принятия новых миграционных законов в России

Председатель ГД Володин: Новые законы заставят иначе относиться к русскому языку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о переменах после принятия новых миграционных законов в России. По его мнению, они заставят иностранцев иначе относиться к русскому языку, передает ТАСС.

«Принятые нами законы (...) заставят по-другому относиться к русскому языку тех, кто к нам приезжает», — обозначил Володин.

В частности, он выразил мнение, что изменения в миграционной политике России приведет к тому, что в стране будет больше граждан ближнего зарубежья, которые приедут не только работать, но и для того, чтобы «пойти в русский театр, учить русский язык».

Ранее Володин анонсировал законопроект об ограничении использования иностранных слов. Он призывал «беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».