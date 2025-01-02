Володин: проект о защите русского языка в ГД рассмотрят в приоритетном порядке

В России захотели ограничить использование иностранных слов. Как сообщил председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритетном порядке, передает РИА Новости.

«Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — обозначил Володин.

Он уточнил, что подготовить законопроект к рассмотрению в первом чтении поручено комитету ГД по культуре.

Ранее в России приняли закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь зачислять в учебные учреждения их можно будет только после прохождения теста.

В ноябре, выступая перед Советом по русскому языку и языкам народов России, президент России Владимир Путин заявил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.