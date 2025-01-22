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13:53, 22 января 2025Путешествия

В туриндустрии отреагировали на сообщения о вспышке неизвестной болезни в Таиланде

Член АТА Мкртчян опроверг новости о вспышке неизвестной болезни в Таиланде
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Zhashkevych / Unsplash

Никаких неизвестных науке болезней в Таиланде нет, заявил вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщения о вспышке неизвестного заболевания среди россиян в азиатской стране.

«Я сейчас нахожусь в Таиланде. Это все сказки. Никаких неизвестных науке болезней тут нет. Да, очередной вирус. Да, это каждый год и не только в Таиланде — и в Китае, и в России, и в Америке», — сказал Мкртчян.

Специалист сообщил, что на сегодняшний день на курортах азиатской страны находится более ста тысяч россиян.

«Если был хотя бы один такой случай заболевания, мы бы уже знали. Потому что, естественно, мы общаемся со страховыми компаниями. Туристы сами обращаются в страховые компании», — добавил он.

Ранее стала распространяться информация о том, что на популярных курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян. Соотечественники рассказали, что они стали массово заболевать на Пхукете и Пхангане.

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