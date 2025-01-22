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15:38, 22 января 2025Бывший СССР

В России отреагировали на встречу Алиева и Зеленского

Сенатор Климов заявил о праве Алиева общаться с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Official website of the President of the Republic of Azerbaijan / Handout / Reuters

У Азербайджана есть отношения с Украиной, поэтому президенты стран общаются, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на встречу украинского и азербайджанского лидеров Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

«Алиев руководит суверенным государством Азербайджаном. У Азербайджана есть отношения с Украиной. В этом смысле правильно общаться. Не только он звонит по телефону или встречается с Зеленским. Большое количество других людей это делает. У них есть такое право. Только что потом в результате этого происходит, здесь пока вопрос», — прокомментировал Климов.

Ранее Зеленский и Алиев встретились в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом говорится в сообщении на сайте лидера закавказской республики. Сообщается, что во время встречи политики обсудили связи двух стран бывшего СССР в разных сферах. Среди них — сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

В пресс-релизе также говорится об инициативе Киева в проведении этой встречи. Других подробностей не сообщается.

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