Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

Россельхознадзор не выявил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор проверил рыбу, которую выловили в Черном и Азовском морях. В том числе и там, где были выявлены загрязнения от выбросов мазута после крушения танкеров. Как сообщает РИА Новости, все показатели безопасности продукции находятся в норме.

Эксперты проверили пеленгас, камбалу, ставриду и окуня, а также замороженную тюльку, хамсу и ставриду. Эту рыбу выловили в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута, произошло в середине декабря 2024 года. К концу года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

В среду, 22 января, стало известно, что на побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута. По информации экстренных служб, это произошло в 20 зонах проведения работ по ликвидации последствий ЧС.

Всего было собрано свыше 171 тысячи тонн загрязненной почвы, 131 тысяча тонн была доставлена на площадки временного хранения.