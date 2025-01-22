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12:18, 22 января 2025Экономика

Выловленную в Черном и Азовском морях рыбу проверили

Россельхознадзор не выявил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россельхознадзор проверил рыбу, которую выловили в Черном и Азовском морях. В том числе и там, где были выявлены загрязнения от выбросов мазута после крушения танкеров. Как сообщает РИА Новости, все показатели безопасности продукции находятся в норме.

Эксперты проверили пеленгас, камбалу, ставриду и окуня, а также замороженную тюльку, хамсу и ставриду. Эту рыбу выловили в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута, произошло в середине декабря 2024 года. К концу года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

В среду, 22 января, стало известно, что на побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута. По информации экстренных служб, это произошло в 20 зонах проведения работ по ликвидации последствий ЧС.

Всего было собрано свыше 171 тысячи тонн загрязненной почвы, 131 тысяча тонн была доставлена на площадки временного хранения.

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