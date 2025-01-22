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11:41, 22 января 2025Экономика

На черноморском побережье обнаружили новые выбросы мазута

МЧС: Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на Кубани и в Крыму
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на побережье Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как передают экстренные службы, фракции мазута зафиксированы в 20 зонах проведения работ по ликвидации последствий ЧС. Всего за это время было собрано свыше 171 тысячи тонн загрязненной почвы, 131 тысяча тонн была доставлена на площадки временного хранения. На Кубани с береговой линии было собрано и вывезено порядка 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта, в Крыму — 501,9 тонны, в Севастополе — 244,7 тонны. В работах по очистке пляжей от нефтепродуктов, по подсчетам ведомства, задействовано более 5 тысяч человек и свыше 670 единиц техники. На участках работают 453 межведомственные мониторинговые группы.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

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