На черноморском побережье обнаружили новые выбросы мазута

МЧС: Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на Кубани и в Крыму

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на побережье Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как передают экстренные службы, фракции мазута зафиксированы в 20 зонах проведения работ по ликвидации последствий ЧС. Всего за это время было собрано свыше 171 тысячи тонн загрязненной почвы, 131 тысяча тонн была доставлена на площадки временного хранения. На Кубани с береговой линии было собрано и вывезено порядка 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта, в Крыму — 501,9 тонны, в Севастополе — 244,7 тонны. В работах по очистке пляжей от нефтепродуктов, по подсчетам ведомства, задействовано более 5 тысяч человек и свыше 670 единиц техники. На участках работают 453 межведомственные мониторинговые группы.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.