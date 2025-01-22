Загадочные воры вынесли из дома бизнесмена 150 килограммов волос на 820 тысяч рублей

В Индии воры похитили у бизнесмена 150 килограммов купленных у женщин волос

В Индии группа воров проникла в дом бизнесмена и вынесла 150 килограммов волос и сумку с деньгами. Об этом пишет News9Live.

Озадачившее полицию преступление произошло в ночь с 14 на 15 января в городе Фаридабад, штат Харьяна. Пока владелец дома Раджит Мандала и его семья спали, три или четыре вора проникли внутрь, сломали замок на двери складского помещения и похитили десятки килограммов волос на общую сумму 700 тысяч рупий (820 тысяч рублей). Кроме того, загадочные злоумышленники прихватили из дома Мандалы сумку, в которой лежало еще 200 тысяч рупий (234 тысячи рублей).

Предприниматель обнаружил исчезновение имущества, когда проснулся. Он рассказал, что зарабатывал скупкой волос у женщин и их перепродажей. Мандала заявил, что кража «просто уничтожила его».

Воры попали на камеры видеонаблюдения. Записи были переданы сотрудникам полиции, которые пытаются установить личности преступников. Сунил Шарма, который ведет расследование, заявил, что кража очень необычная, и он вместе с коллегами «перевернет каждый камень», чтобы раскрыть ее.

Ранее в Великобритании воры похитили 13 кабинок уличного туалета. В полиции отметили, что подобные кражи не так редки, как может показаться.