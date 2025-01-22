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17:56, 22 января 2025Из жизни

Загадочные воры вынесли из дома бизнесмена 150 килограммов волос на 820 тысяч рублей

В Индии воры похитили у бизнесмена 150 килограммов купленных у женщин волос
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Faisal Bashir / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В Индии группа воров проникла в дом бизнесмена и вынесла 150 килограммов волос и сумку с деньгами. Об этом пишет News9Live.

Озадачившее полицию преступление произошло в ночь с 14 на 15 января в городе Фаридабад, штат Харьяна. Пока владелец дома Раджит Мандала и его семья спали, три или четыре вора проникли внутрь, сломали замок на двери складского помещения и похитили десятки килограммов волос на общую сумму 700 тысяч рупий (820 тысяч рублей). Кроме того, загадочные злоумышленники прихватили из дома Мандалы сумку, в которой лежало еще 200 тысяч рупий (234 тысячи рублей).

Предприниматель обнаружил исчезновение имущества, когда проснулся. Он рассказал, что зарабатывал скупкой волос у женщин и их перепродажей. Мандала заявил, что кража «просто уничтожила его».

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Воры попали на камеры видеонаблюдения. Записи были переданы сотрудникам полиции, которые пытаются установить личности преступников. Сунил Шарма, который ведет расследование, заявил, что кража очень необычная, и он вместе с коллегами «перевернет каждый камень», чтобы раскрыть ее.

Ранее в Великобритании воры похитили 13 кабинок уличного туалета. В полиции отметили, что подобные кражи не так редки, как может показаться.

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