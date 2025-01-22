Зеленский прокомментировал встречу с Алиевым

Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Алиевым двусторонние отношения

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения и их развитие. В том числе, речь идет об увеличении товарооборота между Азербайджаном и Украиной, а также о сотрудничестве стран в энергетической сфере.

Помимо этого, украинский глава выразил соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау. Он также поблагодарил Баку за помощь Киеву.

Ранее стало известно, что Алиев и Зеленский встретились в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что стороны обсудили связи двух стран в разных сферах. Среди них — вопросы региональной безопасности.