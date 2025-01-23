Рынку нефти предрекли турбулентность из-за Трампа

Аналитик Демидов предсказал турбулентное время для нефтегазовой отрасли в мире

В ближайшие несколько месяцев после инаугурации президента США Дональда Трампа нефтегазовую отрасль в мире ожидает турбулентное время, предсказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Учитывая политику Трампа по отношению к нефтегазовой отрасли, вполне логично, что цены упали после его инаугурации, полагает аналитик. Он уточнил, что политик обещает существенно нарастить добычу и нефти, и газа.

Самый главный вопрос: а что будет дальше с ценами на нефть и газ? В ближайшие месяцы будет достаточно турбулентное время для нефтегазовой отрасли в мире Владимир Демидов аналитик

По мнению эксперта, Трамп будет делать все, чтобы сдержать слово перед американскими нефтяниками и добиться, чтобы они выпускали нефть.

«Соответственно, нефть должна быть по приемлемой цене для американских нефтяников. Это можно сделать через разные инструменты. Конечно, можно вести ценовые войны, но здесь США будет очень сложно, потому что нефтяная и газовая отрасль не управляется страной, а управляется частными компаниями, и они открываются либо закрываются в зависимости от конъюнктуры рынка, либо договариваться с ОПЕК+», — поделился Демидов.

Скорее всего, Америка будет наращивать добычу за счет других стран, предположил собеседник «Ленты.ру». В частности, Трамп может задушить добычу Ирана и Венесуэлы, введя дополнительные санкции, чтобы не допустить продажи их нефти, допустил он. Так политик займет выбывшие объемы объемами нефтяников из США, уточнил эксперт.

«Предсказывать цену очень сложно, но мы можем вспомнить, что было в 2020 году, когда Россия отказалась подписывать продление сокращения добычи как раз по этой причине, когда США практически бесконтрольно добывали нефть и получали всю прибыль, когда страны ОПЕК+ сокращали свои прибыли из-за сокращения добычи. Тогда цены на нефть упали до нуля, а в некоторых штатах была даже отрицательная стоимость, и процесс восстановления цены занял почти три месяца», — высказался Демидов.

Ранее нефть начала дешеветь на фоне первых шагов, предпринятых Трампом на посту президента. Стоимость мартовских фьючерсов на поставку эталонной североморской марки нефти Brent обвалилась почти на два процента.

