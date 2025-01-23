15-летнего российского школьника нашли в крови под окнами многоэтажки

E1.ru: В Екатеринбурге школьника нашли в крови под окнами многоэтажного дома

В Екатеринбурге 15-летнего школьника нашли в крови под окнами многоэтажного дома на улице Советской. Об этом сообщил портал E1.ru.

По сведениям российского издания, прохожие заметили юношу и переложили его на скамейку. Подросток был в домашней одежде. Спасти его прибывшим медикам не удалось.

Предположительно, школьник выпал из окна одной из квартир. Как утверждают соседи, в момент происшествия дома находился только отец.

В свердловском Следственном комитете пока произошедшее не комментировали.

До этого стало известно, что подрабатывавшую официанткой 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге.

Девочка в день случившегося вернулась после занятий домой и заперлась в своей комнате. Соседи в разговоре с оперативниками называли ее семью благополучной.