15-летнего российского школьника нашли в крови под окнами многоэтажки

В Екатеринбурге 15-летнего школьника нашли в крови под окнами многоэтажного дома на улице Советской. Об этом сообщил портал E1.ru.
По сведениям российского издания, прохожие заметили юношу и переложили его на скамейку. Подросток был в домашней одежде. Спасти его прибывшим медикам не удалось.
Предположительно, школьник выпал из окна одной из квартир. Как утверждают соседи, в момент происшествия дома находился только отец.
В свердловском Следственном комитете пока произошедшее не комментировали.
До этого стало известно, что подрабатывавшую официанткой 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге.
Девочка в день случившегося вернулась после занятий домой и заперлась в своей комнате. Соседи в разговоре с оперативниками называли ее семью благополучной.