Подрабатывавшую официанткой 15-летнюю российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

Е1.ru: в Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома

В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу, подрабатывавшую официанткой, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Ломоносова. Спасти жизнь юной россиянке не удалось, сообщил региональный портал Е1.ru.

По сведениям издания, ее мать узнала о трагедии от соседей. Девочка в день случившегося вернулась после занятий домой и заперлась в своей комнате.

Школьница была на хорошем счету у учителей и выступала волонтером на многих мероприятиях. Соседи девочки отметили, что семья была благополучной, ее воспитывали мать и отчим.

Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали случившееся. Оперативники начали допрашивать одноклассников несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже.