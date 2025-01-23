42-летняя Светлана Лобода показала фигуру в боди

42-летняя певица Светлана Лобода показала фигуру в красном боди на фото

Украинская певица Светлана Лобода показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница запечатлела себя на фоне зеленой ткани с растительным орнаментом. Она стояла перед камерой в атласном красном боди с глубоким декольте, которое подчеркивало грудь.

Фото: @lobodaofficial

В то же время знаменитость надела кольцо с массивным прозрачным камнем, несколько браслетов и золотистую цепочку с крупными звеньями на шею. Также она распустила волосы и нанесла на веки коричневые тени.

В декабре 2024 года 42-летняя украинская певица Вера Брежнева снялась в откровенном топе и мини-юбке.