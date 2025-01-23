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11:41, 23 января 2025Ценности

46-летняя актриса обнажила грудь на фото для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Larissa Hofmann / Harpers Bazaar

Американская и доминиканская актриса, танцовщица Зои Салдана в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

46-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в прозрачном кружевном макси-платье коричневого цвета бренда LaQuan Smith. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала обнаженная грудь. Также звезда надела красные туфли на каблуках и уложила волосы в пучок.

Кроме того, артистка примерила боди Michael Kors с колготками и позировала, лежа на полу в прозрачном мини-платье Saint Laurent. Известно, что автором кадров выступила немецкая модель и фотограф Лариса Хофманн.

В декабре 2024 года 64-летняя американская актриса Джулианна Мур снялась в наряде с прозрачным верхом для журнала.

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