Журналистка Оуэнс пообещала доказать трансгендерность жены Макрона Брижит

Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала доказать трансгендерность (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом сообщает РИА Новости.

Оуэнс утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало, и обещала опубликовать материалы 30 января.

В марте 2023 года суд в Париже отклонил гражданский иск жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая пожаловалась на двух женщин, распространявших в сети слухи о смене ею пола.

В 2022 году жена президента Франции подала иск в отношении женщин, распространявших слухи о ее трансгендерности. По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. Сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола еще в 2021 году.