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19:25, 23 января 2025Культура

Американский актер жестко прожарил Зеленского

Актер Роб Шнайдер жестко пошутил про Владимира Зеленского, назвав его наркоманом
Андрей Шеньшаков
Роб Шнайдер

Роб Шнайдер. Фото: F. S / Globallookpress.com

Звезда американских комедий Роб Шнайдер произнес жесткую речь про президента Украины Владимира Зеленского. Видео с выступлением артиста появилось на YouTube-канале Fox News.

Шнайдер выступал на мероприятии AmericaFest 2024 в конце минувшего года, но видео с речью завирусилось в социальных сетях только сейчас, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации на Украине. В частности, комик затронул тему предполагаемой наркотической зависимости Зеленского.

«Зеленский — наркоман, это уже очевидно. Он получает миллиард, а через неделю опять на мели. Постоянно в одной и той же грязной футболке, которую ему подарил Шон Пенн. И постоянно бредит о том, что нанесет поражение России!» — заявил Роб со сцены, сорвав овацию и смех многотысячного зала.

Ранее стало известно, что Зеленский обвинил страны Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине. Он также выразил недовольство тем, что Германия и США решали, быть стране в НАТО или нет.

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