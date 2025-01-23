Раскрыто имя возлюбленного 19-летней дочери Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла имя жениха 19-летней дочери Ариадны

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова раскрыла имя жениха 19-летней дочери Ариадны. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Балерина опубликовала фотографию с дочерью и ее возлюбленным. «На празднование моего дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно. Прекрасный был вечер!» — подписала она кадры.

Ранее гости отеля на Мальдивах пожаловались на загорающую топлес Анастасию Волочкову. Отмечалось, что в итоге администрация отеля приняла решение высадить вдоль виллы балерины со стороны пляжа кусты, чтобы не смущать других постояльцев.