Анонсирован новый сезон хитового сериала

Популярный сериал телекомпании HBO «Белый лотос» продлили на четвертый сезон, не дожидаясь премьеры третьего. Об этом сообщает издание Variety.
Начало съемок запланировано на 2026 год. Третий сезон, действие которого развернется в Таиланде, покажут в феврале 2025 года.
«Белый лотос» оказался одним из наиболее успешных проектов HBO. Он уже принес создателям и актерскому составу 15 премий «Эмми» — телевизионного эквивалента «Оскара». Исполнительница одной из самых ярких ролей Дженнифер Кулидж также получила «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана. Второй сезон сериала, представленный осенью 2022-го, в среднем собирал у экранов по десять миллионов зрителей за эпизод.
Ранее сербский актер с российским гражданством Милош Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне «Белого лотоса». Он должен был сыграть тренера по йоге, однако Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам артиста, выступающего в поддержку России.