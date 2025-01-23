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12:50, 23 января 2025Россия

Армия России нанесла удар по критическим объектам на Украине

Минобороны: Нанесен удар по критическим объектам газовой энергетики Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации.

Другими целями российских войск стали украинские военные аэродромы и районы скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Удар по выявленным целям был нанесен дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования.

22 января Минобороны сообщило об установлении контроля над селом Западное Харьковской области. В военном ведомстве уточнили, что в ходе боев за населенный пункт было нанесено поражение украинским силам, суточные потери которых на указанном участке превысили 460 человек.

ЖЗЛ
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