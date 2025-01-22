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12:17, 22 января 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт под Харьковом

Минобороны: Россия взяла под контроль село Западное в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Западное в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и одной егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки и Лозовой Харьковской области, а также Ямполя, Северска и Колодези Донецкой народной республики (ДНР).

В Минобороны добавили, что за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 460 военнослужащих, танк, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и семь боевых бронемашин, включая два бронетранспортера М113 производства США. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль села Волково ДНР. До этого также сообщалось, что российские войска заняли Новоегоровку Луганской народной республики (ЛНР) и населенный пункт Шевченко под Донецком.

ЖЗЛ
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