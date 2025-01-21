Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Волково в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Волково Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки «Центр». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины, брегаде нацгвардии и двум бригадам теробороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки ДНР.