Боевиков из украинского батальона «Черноморская сечь» осудят за теракты в Курской области

СК направил в суд дело двух боевиков украинского батальона «Черноморская сечь»

Следователи направили в суд уголовное дело двух боевиков 408 отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» вооруженных формирований Украины, обвиняемых в совершении терактов на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Перед судом предстанут Александр Мельник и Алексей Покатилов. Они были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий 1 октября 2024 года.

По данным СК, 17 сентября Мельник и Покатилов, вооруженные автоматами и взрывными устройствами, незаконно пересекли российскую границу. Оказавшись на территории Глушковского района Курской области украинские боевики запугивали и устрашали местных жителей, захватывали их дома и открывали огонь по ним и военнослужащим Вооруженных сил России.

13 ноября 2024 года были обнародованы выдержки из допроса пленного Покатилова. Он рассказал, что сотрудники полиции задержали его в Одессе и передали военкомам, когда он в нетрезвом виде без документов шел в магазин. «Как я потом понял, есть такие полицейские, которые на этом зарабатывают деньги. И территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), видно, им "отстегивает", как на зарплате. Почему я это понял — потому что когда меня привезли в ТЦК, открылась дверь, и сотрудник говорит: "Ты мне больше бомжей не привози, за это денег больше получать не будешь"», — рассказал Покатилов.