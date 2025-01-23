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12:06, 23 января 2025Бывший СССР

Бывший боец «полка Калиновского» рассказал о планах по захвату части Белоруссии

«Полк Калиновского» планировал захватить город Малорита в Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Признанный в Белоруссии террористическим «полк имени Кастуся Калиновского» (ПКК), сражающийся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), планировал захватить город Малорита в Брестской области страны. Об этом сообщил бывший участник подразделения Василий Веремейчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, у полка имеется своя «стратегия освобождения», открытая часть которой является набором лозунгов. Однако бывший военнослужащий сообщил, что существует закрытая часть стратегии, которая содержит конкретные мероприятия. Она была разработана с помощью западных спецслужб, в том числе литовских и польских, а также Службы безопасности Украины.

«Брестское направление, город Малорита. В том числе и такой вариант прорабатывался. ПКК готовится. У каждого подразделения — своя задача. Прорабатываются первоочередные цели, цели второго порядка. Ну, например, намечаются цели для минометных расчетов, артиллерии и так далее», — сказал он.

Веремейчик отметил, что нападение должно произойти внезапно. Полк должен незаметно сосредоточить войска у границы, а после — перейти ее в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), которые должны отвлечь на себя войска и силовиков и обеспечить проход основной группы.

Он также сообщил, что целью третьей ДРГ должна стать гимназия в городе Малорита, которая из-за удобного расположения станет штабом подразделения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил украинские власти за сдерживание белорусских радикалов. По его словам, Киев не подпускает к границе белорусских радикалов, которые готовы захватить один из белорусских райцентров, так как не хочет проблем с Минском.

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