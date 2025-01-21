Лукашенко похвалил Украину за сдерживание белорусских радикалов

Лукашенко: Киев не подпускает белорусских радикалов к границе

Киев не подпускает к границе белорусских радикалов, которые готовы захватить один из белорусских райцентров, так как не хочет проблем с Минском. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Украинцы аккуратно ведут себя. В Украине там боевики наши есть. Украинцы — они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район. Ребята, говорят, нам проблемы с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве — им неймется», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что белорусские радикалы получают деньги от «западников» в Польше и Литве. Кроме того, он заявил, что сбежавшие в Литву белорусы начали называть Вильнюс территорией Белоруссии, и предрек аналогичное поведение белорусов в приграничных районах Польши.

Ранее Лукашенко сообщил, что около границ Белоруссии есть вооруженные банды, которые хотят напасть на страну и захватить часть ее территории. Он также призвал не допустить этого и обратился к гражданам с просьбой информировать власти о чем-либо неординарном.