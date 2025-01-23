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11:39, 23 января 2025Экономика

Части россиян пообещали опасную погоду

В Бурятии и Якутии предсказали опасную погоду
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Снегопады с усилением ветра ожидаются в ближайшие дни в Бурятии и Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные МЧС и Гидрометцентр.

В Бурятии в пятницу и субботу, 24 и 25 января, ожидаются сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду, метели, снежные заносы. К концу недели температура ночью в регионе будет опускаться до 30 градусов, на севере ожидаются морозы до 40 градусов и ниже. Днем будет преобладать температура около минус 24 градусов.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 января, в Центральную Якутию вернутся 40-градусные морозы. В настоящее время на северо-западе республики порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. В субботу в центральных районах ожидается минус 30 градусов, в воскресенье — до минус 40 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 23 января, в Москве ожидаются гололед и околонулевая температура.

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