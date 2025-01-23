Москвичей предупредили о гололеде и околонулевой температуре

Синоптик Леус: 23 января в Москве ожидаются гололедица и температура около нуля

В четверг, 23 января, в Москве ожидаются гололед и околонулевая температура. О такой погоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, сегодня столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклонического вихря, центр которого находится над Баренцевым морем. В связи с этим он спрогнозировал облачную погоду, местами с небольшим снегом. На западе и севере Московской области, отметил эксперт, на дорогах и тротуарах возможен гололед, а температура будет постепенно повышаться и вплотную приблизится к зоне оттепелей. «Температура воздуха ноль — минус два градуса, по области ноль — минус пять градусов. Ветер южный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В пятницу без существенных осадков и около нуля», — поделился информацией Леус.

Днем ранее его коллега Евгений Тишковец сообщил, что с 23 января минимум до конца месяца в Москве, Московской области и в других регионах центральной части России наступит метеорологическая весна.